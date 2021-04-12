Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM За воскресенье, 11 апреля, в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 11 153 человека. Это примерно на семь тысяч тестов меньше, чем было сделано сутками ранее, в субботу, 10 апреля, и на почти на 10 тыс. исследований меньше, чем было проведено в минувшую пятницу, 9 апреля.

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Напомним, в Петербурге в последние сутки снизились абсолютно все показатели, характеризующие распространение COVID-19.

Добавим, за последние сутки в Петербурге поступило 4194 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

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