Киев, , 10:16 — REGNUM Правительство Украины создаёт национальную систему перехода на стандарты НАТО. Об этом написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль 11 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Украина создаёт национальную систему перехода на стандарты НАТО. Украина твёрдо и нерушимо держит курс на присоединение к альянсу. Ведь, как отметил президент Украины, НАТО — это единственный путь к завершению войны на востоке…» — сказал он.

Шмыгаль рассказал, что Украина внедрила 292 стандарта и руководящих документов НАТО, что составляет 19% от запланированного.

«Треть из них внедрена за последние полтора года. Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО позволит Украине ускорить свой путь к полноправному членству в альянсе», — добавил премьер-министр.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщал, что в Киеве мечтают вовлечь НАТО в конфликт в Донбассе.

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