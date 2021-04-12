Киев, 12 апреля 2021, 10:16 — REGNUM Правительство Украины создаёт национальную систему перехода на стандарты НАТО. Об этом написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль 11 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Шмыгаль рассказал, что Украина внедрила 292 стандарта и руководящих документов НАТО, что составляет 19% от запланированного.
Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщал, что в Киеве мечтают вовлечь НАТО в конфликт в Донбассе.
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