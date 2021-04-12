Улан-Удэ, , 10:10 — REGNUM В Бурятии очередной эпизод многосерийного мультфильма на бурятском языке «Бадма и Чагдар» посвятили Дню космонавтики. Как сообщили в пресс-службе министерства культуры республики, проект проводится в рамках госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка».

Следите за развитием событий в трансляции: ««Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

В новой серии два героя — Бадма и Чагдар, разговаривающие на разных диалектах бурятского языка, оказываются в космосе. Из иллюминатора космического корабля они разглядывают землю и находят, в том числе, озеро Байкал.

Добавим, что авторами многосерийного проекта стала семья Жалцановых. Отец с матерью придумывают и «оживляют» героев на бумаге, а дочь их озвучивает. Мультфильм сопровождается субтитрами на русском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике ранее было объявлено о создании отдельного телеканала на бурятском языке.

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