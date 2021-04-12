Уфа, , 10:11 — REGNUM 493 участника Великой Отечественной войны и 189 инвалидов войны в настоящий момент проживают в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Он сообщил, что число ветеранов с каждый годом очень быстро уменьшается.

«Нам надо самое должное внимание им оказать. К каждому ветерану может зайти глава администрации муниципалитета, пожать ему руку, обнять и чем-то помочь», — подчеркнул глава республики.

Хабиров также поручил начать работу по приведению в порядок обелисков, захоронений фронтовиков и ветеранов войны. Он также выразил надежду, что в День победы 9 мая 2021 года в Уфе пройдет «Бессмертный полк».

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в День победы по центру Уфы может пройти историческая военная техника.