Екатеринбург, , 10:12 — REGNUM Акушер-гинеколог ГКБ № 40 Екатеринбурга Наталья Кузнецова спасла пассажирку самолёта, летящего рейсом Анталия — Екатеринбург. Об этом сообщила журналистам сестра врача.

Кузнецова возвращалась из отпуска в Турции. Одной из пассажирок стало плохо во время полёта, у неё сильно понизилось давление и заболела голова.

Врач обследовала женщину: у той сильно понизилось давление, был высокий пульс. «Мы с ней обсудили все таблетки, которые она принимала, и что еще могло повлиять на ее самочувствие», — цитирует специалиста «Е1». Через полчаса после этого гражданку повторно обследовали, у неё всё нормализовалось.

Как сообщало ИА REGNUM, по сообщениям СМИ, российские власти могут ограничить авиасообщение с Турцией.