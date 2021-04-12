Москва, , 10:10 — REGNUM Российская сторона выступает с призывом не драматизировать ситуацию с переговорами по Ирану, включая переговоры по отмене санкций США в отношении Тегерана. Об этом 12 апреля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Что касается проблематики санкций и вопросов, относящихся к возвращению Ирана к выполнению своих обязательств в рамках СВПД — все это элементы работы, которая ведется, здесь ничего не нужно драматизировать. Это все было предсказуемо, хорошо просчитывалось, обсуждалось по различным линиям на этапе подготовки к началу заседания в Вене», — приводит его слова РИА Новости.

Помимо того, замглавы российского МИД напомнил, что работа в данном направлении будет продолжена на нынешней неделе и потому в данной ситуации «нет оснований для беспокойства, никакого особенного тупика или затруднений не возникает», так как все это является рабочими моментами, когда стороны отрабатывают свои подходы.

«Мы вносим вклад — политический и интеллектуальный — в нахождение развязок и выработку общего знаменателя», — добавил Рябков.

«Мы считаем, что мероприятия в рамках совместной комиссии, включая деятельность рабочих групп, на протяжении последних дней показали востребованность этого нового формата, наличие у него неплохих перспектив», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что все санкции администрации экс-президента США Дональда Трампа идут вразрез с положениями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и должны быть сняты в кратчайшие сроки. Позднее высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил, что такое требование Ирана неприемлемо для Вашингтона.