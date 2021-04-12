Абакан, , 10:08 — REGNUM В Хакасии продолжается вакцинация населения от COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM 12 апреля в республиканском правительстве, с начала прививочной кампании регион получил 38 652 дозы вакцины.

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По словам министра здравоохранения Хакасии Олега Ананьевского, по состоянию на 12 апреля на остатке в регионе 8959 доз первого компонента.

В сутки в среднем прививаются 1100 жителей республики. Всего на сегодня в Хакасии прививками охвачено 12,2% от подлежащих вакцинации, что соответствует среднему значению по стране. Привито 49% пациентов старше 60 лет, что выше российского показателя в 46%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 апреля в Хакасии выявлено 22 019 носителей коронавируса, выздоровели 21 282 человека.

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