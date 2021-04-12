Москва, , 10:07 — REGNUM Молодые люди плохо знают историю Второй мировой войны — 46% жителей России до 24 лет ранее ничего не слышали о Нюрнбергском процессе, свидетельствуют данные исследовательского центра портала Superjob.ru.

Среди граждан старше 18 лет подробно знакомы с историей Нюрнбергского процесса 51% опрошенных, слышали о нем — 24%. Ничего не знают — 23%. Среди людей старше 45 лет не осведомлены только 5%,

Считают, что в настоящее время достаточно информации о судебном процессе над нацистами в 1945—1949 гг., 20% граждан. По мнению 38%, недостаточно информации, затруднились с ответом 42%.

Опрос проведен 18—30 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 427 населенных пунктах.

Как сообщало, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за публичное оскорбление ветерана Великой Отечественной войны и оправдание нацизма предусматривается до пяти лет лишения свободы.

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