Элиста, , 10:05 — REGNUM В Республике Калмыкия с начала 2021 года втрое сократили коечный фонд для пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 12 апреля.

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«Всего за период пандемии в Республике Калмыкия был развернут коечный фонд на 1 095 коек. На 12 апреля фонд сократился до 300 коек. Функционируют три инфекционных госпиталя на базе бюджетных учреждений Республики Калмыкия «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева», «Республиканская инфекционная больница», «Республиканский центр детского творчества», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время в ковидных госпиталях лечение получают 234 жителя Калмыкии. Восемь пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

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