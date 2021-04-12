Москва, , 10:04 — REGNUM Законопроект о правилах посещения общественных мест, кафе и магазинов с животными внесло в Госдуму Заксобрание Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.

Предлагается наделить правительство Российской Федерации полномочием по установлению требований к посещению гражданами, имеющими при себе животных, организаций, оказывающих услуги общественного питания и организаций, осуществляющих торговлю продовольственными товарами.

Авторы обратили внимание на то, что при посещении супермаркетов граждане размещают своих собак в корзинках и тележках, «при этом нередко происходит загрязнение тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим».

Во избежание конфликтов парламентарии предлагают упорядочить общественные отношения в этой сфере.

Петербургскую инициативу поддержал Совет законодателей при Федеральном собрании РФ, рекомендовав Заксобранию Петербурга внести её на рассмотрение в Госдуму.

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