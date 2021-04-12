Каракас, , 10:04 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что три недели радикального карантина, действовавшие в стране до 12 апреля, были необходимы, чтобы остановить передачу вариантов P1 и P2 коронавируса, выявленного в Бразилии и виновного в новой волне заражений в Венесуэле. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Ранее органы здравоохранения Венесуэлы сообщили о 48 активных случаях COVID-19 на 100 тысяч жителей, что почти вдвое превышает рекорд за третью неделю марта (27 случаев на 100 тысяч человек).

Несмотря на рост числа госпитализированных, Мадуро указал, что трехнедельный карантин способствовал замедлению роста инфекций.

Глава государства отметил, что появление в Венесуэле вариантов P1 и P2 также привело к небольшому увеличению средних и тяжелых случаев заболевания, а также количества смертей. Столкнувшись с этим сценарием, Мадуро усилил работу по укреплению потенциала больниц и созданию отделений интенсивной терапии, чтобы своевременно реагировать на потребность в помощи.