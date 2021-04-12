Ереван, , 10:15 — REGNUM Тело женщины, предположительно, дочери генерал-лейтенанта Федеральной пограничной службы России, обнаружили в одной из квартир в Ереване. Об этом сообщает 12 апреля «Sputnik Армения».

Информация о гибели женщины 1981 года рождения поступила в отделение полиции во второй половине дня 11 апреля. Позвонивший в полицию гражданин сообщил, что она покончила с собой. Тело нашли на балконе одной из квартир в здании на улице Давида Анахта.

По данным агентства, погибшая — дочь армянина, который служил в Федеральной пограничной службе до 1996 года. Сайт криминальной хроники Shamshyan.com сообщает, что этот мужчина был генерал-лейтенантом ФПС РФ.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства, идёт предварительное следствие.