Ярославль, , 10:02 — REGNUM В Ярославской области Росприроднадзор обратился в суд с просьбой приостановить деятельность ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» на 90 суток. Об этом сообщает Росприроднадзор.

Менделеевский НПЗ Yaroslavl.rpn.gov.ru

В ходе проверки Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора выяснило, что на заводе систематически нарушаются требования по охране окружающей среды, также был выявлен целый ряд нарушений

«Руководство предприятия не обеспечило внесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду, сброс сточных вод в р. Печегда осуществляется с превышением предельно допустимых концентраций веществ для рыбохозяйственного водоёма, не разработаны мероприятия по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий, не соблюдаются требования при накоплении отходов производства и потребления. Было установлено, что предприятие осуществляет деятельность в отсутствие документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а также проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», — пояснили в Росприроднадзоре.

Во время проверки на заводе случилась очередная авария — загорелись резервуары с остатками нефтепродуктов, часть из которых разлилась на почву. Результаты исследований показали, что предельно допустимая концентрация веществ превышена в 36,8 раз. Размер вреда составил 468 тысяч рублей.

«В адрес предприятия направлена претензия о добровольном возмещении вреда», — рассказали в Росприроднадзоре.

Представители НПЗ на составление протоколов и рассмотрение дел не явились, предписания, выданные ранее, не исполняются, штрафы не выплачены. Как полагают в ведомстве, предприятие не приняло никаких мер по устранению нанесённого вреда.

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