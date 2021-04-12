В Ярославской области хотят приостановить работу НПЗ имени Менделеева
Ярославль, 12 апреля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Ярославской области Росприроднадзор обратился в суд с просьбой приостановить деятельность ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» на 90 суток. Об этом сообщает Росприроднадзор.
В ходе проверки Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора выяснило, что на заводе систематически нарушаются требования по охране окружающей среды, также был выявлен целый ряд нарушений
Во время проверки на заводе случилась очередная авария — загорелись резервуары с остатками нефтепродуктов, часть из которых разлилась на почву. Результаты исследований показали, что предельно допустимая концентрация веществ превышена в 36,8 раз. Размер вреда составил 468 тысяч рублей.
Представители НПЗ на составление протоколов и рассмотрение дел не явились, предписания, выданные ранее, не исполняются, штрафы не выплачены. Как полагают в ведомстве, предприятие не приняло никаких мер по устранению нанесённого вреда.