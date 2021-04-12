Нальчик, , 10:00 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. На трассе «Новопавловск — Прохладный — Моздок» столкнулись автомашины «ВАЗ-21 140» и «Лада-Веста». В результате от полученных травм скончались три человека, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел днем 11 апреля. Как стало известно, первой машиной управлял 26-летний житель РСО-Алания, направлявшийся в город Моздок. Он не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с машиной, которой управлял 44-летний водитель из Дагестана.

В результате автоаварии получили травмы, не совместимые с жизнью, водитель из Северной Осетии и его пассажиры — 34-летняя женщина и шестилетний мальчик. Получил травмы и госпитализирован водитель второй автомашины.

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