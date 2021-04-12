Владивосток, , 10:03 — REGNUM Руководитель международного партийного центра «Единой России» на Дальнем Востоке Игорь Хрущев всё-таки лишится должности и будет исключён из рядов партии — «недостойных в наших рядах не будет», заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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Истории с увольнением уже более месяца — в начале марта Хрущев был уличен в неблаговидном поступке. Он залил в автомобиль масло, а канистру выбросил на газон. Видео попало в Сеть.

«Более месяца прошло, как я попросил снять с должности руководителя международного партийного центра «Единой России» Игоря Хрущева. Все помнят его проступок с канистрой. За не принятые вовремя меры в отношении Хрущева теперь свой пост оставит секретарь исполнительного комитета отделения партии, выговоры получат все мои заместители. Ну и Хрущев будет исключён из партии. Надеюсь, больше таких проволочек в принятии важных решений мои коллеги не допустят», — написал в соцсетях губернатор Олег Кожемяко.

Также ранее он предложил провинившемуся единороссу построить на свои деньги сквер и передать его городу. Игорь Хрущёв проигнорировал совет главы Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, любой чиновник или народный избранник несет повышенную ответственность за свои слова. Бездумно сказанное слово воспринимается людьми как оскорбление и бьет по репутации власти в целом. Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в интервью «Известиям».