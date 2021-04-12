Аксайский район, Ростовская область, , 10:02 — REGNUM В Ростовской области задержан глава администрации Аксайского района. В здании якобы проходят обыски, пишет 12 апреля телеграм-канал «Выстрел в голову».

Пока официального подтверждения данной информации нет. Также пока неизвестно, с чем связаны обыски, с которыми силовики нагрянули в администрацию Аксайского района.

ИА REGNUM отмечает, что Виталий Борзенко — бессменный глава администрации Аксайского района на протяжении 27 лет. Уроженец села Развильное Песчанокопского района в 1992 году был назначен заместителем главы администрации Аксайского района, в июне 1994 года — занял руководящий пост.