Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Новая гонка в космической сфере будет только усиливаться и развернется между частными компаниями, а не между отдельными странами. Такое мнение 12 апреля высказал бывший глава (с 2009 по 2017 год) NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США) Чарльз Болден в интервью ТАСС.

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Как отметил экс-глава NASA, современная ситуация отличается от существовавшей во времена холодной войны между СССР и США, когда две страны вели соперничество, ставя те или иные рекорды в освоении космоса.

«Благодаря таким компаниям, как SpaceX и даже Arianespace в Европе, а также (российской Ракетно-космической корпорации) «Энергия», страны во всем мире, космические агентства во всем мире сейчас начинают искать для себя ракеты-носители, которые доставят их туда, куда им нужно», — сказал он.

Также Болден уточнил, что такие ракеты-носители являются наиболее дешевыми, а также самыми быстрыми и самые эффективными.

«Так что космическая гонка, если хотите, соревнование в наши дни — между компаниями, предоставляющими услуги по осуществлению космических пусков: речь о том, кто может предоставить наилучшие услуги, наиболее эффективно и по наилучшей цене», — добавил Болден.

Кроме того, он указал, что считает, что данная космическая гонка между частными компаниями «становится все более и более напряженной».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля стало известно, что автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx сблизилась с астероидом Бенну в последний раз перед возвращением на Землю.