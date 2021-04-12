Джокьякарта, Индонезия, , 09:57 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии поощряет бизнесменов в Джокьякарте выходить на рынки Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Центральной и Восточной Европы, сообщает Sindonews.

«Влияние COVID-19 необычайно, и деловые люди ощущают его. Тем не менее, мы должны укреплять оптимизм за счет увеличения творчества, инноваций и постоянного поиска возможностей», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Министерство иностранных дел проведет в онлайн-формате бизнес-форум Индонезия — Латинская Америка и Карибский бассейн и бизнес-форум Индонезия — Центральная и Восточная Европа.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия продолжает поощрять усилия по укреплению сотрудничества между молодежью Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Италией.

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