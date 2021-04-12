Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга у клуба Money Honey ранним утром 12 апреля произошла массовая драка. В результате инцидента четыре человека оказались в больнице, а 13 участников потасовки — в отделе полиции.

Как сообщает издание «Фонтанка», драка с применением холодного оружия произошла около пяти часов утра 12 апреля у здания клуба на Садовой улице, 28. Потасовка завязалась между двумя компаниями — граждан Киргизии и уроженцев российской Республики Тува. С ножевыми ранениями в больницу госпитализированы четыре молодых человека в возрасте от 18 до 22 лет.

«На месте полицейские задержали 13 человек, их доставили в отдел для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.