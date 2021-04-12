Москва, , 09:56 — REGNUM Экономика Москвы демонстрирует восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщили в столичном департаменте финансов.

В первом квартале 2021 года доходы городского бюджета увеличились на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Также положительную динамику демонстрирует индекс промышленного производства — в период с января по февраль он увеличился на 11,3% в годовом выражении.

«В 2020 году в условиях ограничения роста доходов и необходимости увеличения расходов на преодоление последствий новой коронавирусной инфекции бюджетная система Москвы сохранила свою устойчивость», — подчеркнула глава департамента финансов Елена Зяббарова.

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