Саратов, , 10:05 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 12 апреля поздравил житетелей с 60-летним юбилеем первого полета человека в космос и отметил, что сегодняшний день 60 лет назад открыл новый этап в мировой истории — покорение космического пространства.

«Первый полет человека в космос стал победой отечественной науки и техники, победой нашего народа, всей страны, а подвиг Юрия Гагарина —примером героизма на все времена» , — подчеркнул Радаев.

Также он добавил, что саратовский регион внес весомый вклад в развитие космонавтики, и его жители горды, что связаны с судьбой Юрия Гагарина.

«Здесь он (Юрий Гагарин) учился, впервые повел самолеты в небо, завершил свой легендарный космический полет. Имя Юрия Гагарина дорого всем саратовцам. В его честь назван аэроклуб, технический университет, наш новый международный аэропорт. На месте приземления первого космонавта мы открыли Парк покорителей космоса, который станет для всех центром притяжения, хранящим историю, знания, традиции для будущих поколений» , — уверен глава области.

Губернатор закончил поздравления, желая всем крепкого здоровья, счастья, мира и дальнейших успехов.

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ИА REGNUM напоминает, в Энгельсском районе провели велопробег «Поехали!», посвященный 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина. Мероприятие организовали 11 апреля на новой велодорожке протяженностью 13 км, построенной на подъезде к Парку покорителей космоса. Также в воскресенье прошел традиционный легкоатлетический забег «Звёздный путь». В этом году мероприятие прошло в 43-й раз.

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