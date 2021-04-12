Саратов, 12 апреля 2021, 10:05 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 12 апреля поздравил житетелей с 60-летним юбилеем первого полета человека в космос и отметил, что сегодняшний день 60 лет назад открыл новый этап в мировой истории — покорение космического пространства.
Также он добавил, что саратовский регион внес весомый вклад в развитие космонавтики, и его жители горды, что связаны с судьбой Юрия Гагарина.
Губернатор закончил поздравления, желая всем крепкого здоровья, счастья, мира и дальнейших успехов.
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ИА REGNUM напоминает, в Энгельсском районе провели велопробег «Поехали!», посвященный 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина. Мероприятие организовали 11 апреля на новой велодорожке протяженностью 13 км, построенной на подъезде к Парку покорителей космоса. Также в воскресенье прошел традиционный легкоатлетический забег «Звёздный путь». В этом году мероприятие прошло в 43-й раз.
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