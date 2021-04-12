Варшава, , 09:53 — REGNUM Варшава не будет покупать китайские вакцины от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил президент Польши Анджей Дуда в рамках пресс-конференции.

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Анджей Дуда напомнил, что о возможной покупке препаратов он говорил несколько недель назад с лидером Китая Си Цзиньпином. «Китайская сторона тогда представила нам свою оферту, и мы её рассматривали и изучали с разных сторон», — сообщил президент.

«Я могу сказать, что условия этой оферты были сравнительно привлекательными, если речь идет о цене и сроках поставок. Однако на данный момент польское правительство приняло решение не покупать китайскую вакцину. Мы рассчитываем на заключенные ранее договоренности с иными поставщиками. Их должно хватить», — заявил польский лидер.

Анджей Дуда также заявил, что к концу июня будет сделано 20 миллионов прививок при условии увеличения количества доступных препаратов. Напомним, в республике проводят вакцинацию препаратами западного производство: Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта состоялся телефонный разговор между президентом Польши Анджеем Дудой и лидером Китая Си Цзиньпином. Центральной темой беседы стала возможная покупка Польшей китайской вакцины от COVID-19.