Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге пьяный сторож угнал автомобиль генерального директора строительной фирмы, устроил ДТП с участием еще двух машин в Ленинградской области и оказался в больнице. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Всё произошло вечером в субботу, 10 апреля. В 21:47 мск в полицию поступило сообщение о том, что на 231 км федеральной трассы «Кола» произошло ДТП с участием внедорожника Nissan Navara. За рулем находился нетрезвый 53-летний мужчина — сторож одной из строительных фирм. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, а затем с легковым автомобилем Skoda Octavia, после чего съехал в кювет. В результате ДТП мужчина в состоянии средней тяжести был госпитализирован в медучреждение.

На следующий день в полицию поступило заявление от 61-летнего генерального директора строительной организации об угоне принадлежащего ему автомобиля Nissan Navara, который и стал участником ДТП.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). В отношении 53-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в полиции.