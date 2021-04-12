Ростов-на-Дону, , 09:51 — REGNUM В Ростовской области в преддверии Дня космонавтики состоялся День древонасаждений. В рамках областного праздника на Дону высажено 200 тыс. деревьев и кустарников, передаёт ИА REGNUM.

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В частности, в парке «Левобережный» провели международную акцию «Сад памяти» по погибшим в годы Великой Отечественной войны. В часть защитников Родины чиновники вместе с волонтёрами высадили саженцы сосен, кленов и слив.

В рамках акции появились и зелёные насаждения в честь 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос.

«Этого человека многие помнят и любят на Дону. Человека великой воли, смелости, отваги, чей поступок стал выдающимся событием для всего мира. Юрий Алексеевич приезжал в Ростовскую область в июне 1967 года по приглашению Михаила Шолохова», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

В весенний День древонасаждений в Ростове-на-Дону высадили свыше 4 тыс. деревьев и 5 тыс. кустарников. В озеленении приняли участие более шести тысяч человек.