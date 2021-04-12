Токио, , 09:58 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan планирует выпустить новый компактный электрический кроссовер. Об этом сообщает Auto Express со ссылкой на генерального менеджера Nissan Europe по производственному планированию Николаса Бозека.

По его словам, размеры новинки будут близки по габаритам к модели Juke. В качестве силового агрегата электрокроссовер получит электромотор, сочетающийся с приводом e-4orce. Собрана машина на укороченной «тележке» CMF-EV. Эта же платформа лежит в основе электрического кроссовера Nissan Ariya, отметил он.

Продаваться новый компактный электрический кроссовер будет в Япония, КНР, США и Европе. Стоит отметить, что компания намерена стать одним из лидеров по производству электрокаров.

Точные сроки премьеры компактного электрокроссовера Nissan пока не сообщаются.

Ранее компания Nissan представила более мощную версию внедорожника Patrol. Автомобиль модернизировали в подразделении Nismo. Специалисты компании дофорсировали 5,6-литровый мотор V8 с 400 до 428 л. с. (560 Нм).

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