Кызыл, 12 апреля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Туве за первые два месяца 2021 года появилось на свет 1079 младенцев, что на 117 больше, чем за аналогичный период 2020 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, рождаемость выросла на 12,2%.

Борис Кустодиев. Купание ребенка

Смертность в регионе также возросла, но на 10,8%. В январе-феврале 2021 года здесь умерли 462 человека против 417 смертей в 2020 году.

«За два первых месяца 2021 года в Республике Тыва родилось населения больше, чем умерло. В связи с этим сложился естественный прирост, который составил 617 человек», — отметили в службе статистики.

Добавим, что в соседнем Красноярском крае сложилась обратная ситуация. Как сообщало ИА REGNUM, за январь-февраль 2021 года в регионе умерли 7190 человек, родились 4287, что привело к естественной убыли населения, которая составила 2903 человека.

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