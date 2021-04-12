Лос-Анджелес, США, , 09:51 — REGNUM Голливудский актёр Хью Джекман поздравил свою супругу Деборру-Ли Фёрнесс с годовщиной свадьбы. Он опубликовал снимки с церемонии бракосочетания 25-летней давности в своём профиле Instagram.

https://www.instagram.com/p/CNhcn7Rj_l9/

«Быть женатым на тебе, Деб, так же естественно, как дышать. Почти с того момента, как мы встретились … Я знал, что наша судьба — быть вместе», — подписал фотографию Джекман. Пару в комментариях поздравила модель Твигги (настоящее имя — Лесли Лоусен), джазовая певица Лиан Фоли, фотограф Найджел Баркер и многие другие.

ИА REGNUM напоминает, что Джекман и Фёрнасс познакомились на съёмках сериала «Коррелли». У пары двое приёмных детей — сын Оскар Максимилиан и дочь Ава Элиот.

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