Воронеж, , 09:50 — REGNUM Волчица напала на прохожего в Борисоглебске Воронежской области, животное убили, у него лабораторно подтверждено заболевание бешенством, информация об этом появилась 12 апреля. В ближайшее время на этой территории будет введён карантин.

«Я работаю на станции много лет, но впервые у волков фиксируется бешенство. Как-то вот у лисиц подтверждали, а у них нет. Хотя исследования проводились. Теперь в Борисоглебске на месяц будет объявлен карантин. Под запретом окажутся выставки животных. Мы работаем, со всем справимся. Для населения страшного ничего нет, панику разводить не стоит», — сообщила «Вести Воронеж» исполняющая обязанности руководителя районной станции по борьбе с болезнями животных Татьяна Ожерельева.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о нападении волка на человека в Юго-Восточном микрорайоне Борисоглебска. Мужчине удалось задушить волка, сам он получил укусы.