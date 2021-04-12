Курган, , 09:49 — REGNUM В Кургане ученики инженерного класса гимназии №32 провели научный эксперимент — запустили ракеты, сделанные из пластиковых бутылок. Об этом сообщает областной Инновационно-методический центр.

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В год 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина ученики 10Ф класса создали космические корабли Корпус — из пластиковой бутылки, топливо — пропан из баллона. Запускались ракеты из окон с помощью электрического тока.

Учитель физики Станислав Выговский отвечал за безопасность полётов.