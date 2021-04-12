Омск, , 09:49 — REGNUM День космонавтики отметят 12 апреля в омских учреждениях культуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Омска.

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Для омичей в честь 60-летия со дня полета Юрия Гагарина в космос подготовили игровые программы, викторины, книжные выставки, посвящённые космической тематике.

По данным департамента культуры, на странице дворца культуры студентов и молодёжи «Звездный» в соцсети «ВКонтакте» организован проект «108 минут полёта вокруг Земли, изменившие мир».

На официальном сайте Дома кино в 14:00 по местному времени появится виртуальная выставка картин космонавта Алексея Леонова.

В сообществе Дома кино в соцсети «ВКонтакте» будет опубликована подборка лучших фильмов про космос и инопланетян. В 18:00 в сообществе покажут документальный фильм «Звезда по имени Гагарин».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в честь 60-летия первого полёта человека в космос открыта выставка, посвящённая жизни москвичей в 1950—1960-х годах XX века.

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