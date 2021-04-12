Новосергиевский район, Оренбургская область, , 09:48 — REGNUM В Новосергиевском районе Оренбургской области река Самара вышла из берегов. Вода подступает к жилым домам, сообщает телеграм-канал Пул56.

На 11 апреля изолированным из-за подтопления числился 41 дом по переулкам Северный, Зеленый и Лермонтова. Кроме того, подтоплены участки 54 домовладений на девяти улицах. Во всех случаях в воде оказались только огороды и дворы, в дома вода не зашла. На улицах Лермонтова и Кирова для жителей организованы две круглосуточные переправы.

С 8 апреля в Новосергиевском районе действует режим повышенной готовности. В местной школе подготовлен пункт эвакуации, рассчитанный на 20 человек. В круглосуточной готовности находятся шесть автобусов для эвакуации населения.

Организована работа по водоотведению. Дорожные службы устранили два затора между Новосергиевкой и Сорочинском. Под водой оказались два низководных моста в сёлах Дедово и Боголюбовка. Как доложили представители регионального управления МЧС, в режиме получасовой готовности постоянно находится оперативная группа с транспортом высокой проходимости.

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