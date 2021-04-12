Токио, , 09:47 — REGNUM Известный инсайдер Dusk Golem рассказал, что игра Resident Evil 9 станет финальной частью трилогии о приключениях Итана Уинтерса. Об этом он сообщил 11 апреля на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/AestheticGamer1/status/1381078139208486912

По словам Dusk Golem, игры Resident Evil 7, 8 и 9 будут иметь очень тесную сюжетную связь, которая завершится именно на девятой части. После этого Capcom продолжит развивать франшизу, но перестанет выпускать номерные части Resident Evil.

Напомним, игра Resident Evil 9 ещё не была официально анонсирована. Релиз Resident Evil 8 (Resident Evil Village) состоится 7 мая 2021 года.

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