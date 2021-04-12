Тегеран, , 09:48 — REGNUM Израильская сторона является причастной к аварии на ядерном объекте в Натанзе, которая произошла 11 апреля. Об этом 12 апреля заявил на пресс-конференции глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

«Израильские политики и военные откровенно говорят, что не позволят достигнуть прогресса и отмены несправедливых санкций (в отношении Тегерана) и сегодня думают, что добились своей цели», — сказал он в ответ на вопрос об инциденте в Натанзе, его слова приводит агентство «Tasnim».

Также глава МИД Ирана добавил, что Тегеран ответит на это Израилю «еще большим прогрессом» в ядерной области и отметил, что «элите и народу (Ирана) нужно быть внимательными, чтобы не попасть в хитрую ловушку, созданную израильскими властями».

Ранее в издании The New York Times появилась информация о том, что Израиль может иметь отношение к аварии на ядерном объекте в иранском городе Натанз.