* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 09:45 — REGNUM Южный окружной военный суд признал виновными в совершении террористических преступлений троих жителей Кабардино-Балкарии Анзора Г., Артура Д. и Руслана Н. Было установлено, что они являлись членами ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и готовили террористический акт на территории Ставропольского края.

Создателем ячейки в Урванском районе КБР признан Анзор Г. Он вовлек в преступную деятельность двоих других фигурантов дела. Старшему из участников ячейки всего 26 лет. Их главарь самостоятельно изготовил взрывное устройство, однако привести его в действие не удалось — злоумышленников задержали 22 января 2019 года.

Суд приговорил всех троих к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от 15 до 18 лет — в общей сложности на 50 лет. Помимо участия в террористическом сообществе и подготовки теракта, им вменили в вину еще и разбой, кражи, незаконный оборот наркотиков, оружия и взрывчатых веществ.