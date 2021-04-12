Москва, 12 апреля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Воскресенье, 11 апреля, стало последним днем работы знаменитого Елисеевского магазина, просуществовавшего около 120 лет. Многие жители столицы пришли к его дверям в последний перед закрытием вечер, чтобы еще раз пройтись по одному из самых известных магазинов страны.

Василий Иванов ИА REGNUM Елисеевский магазин в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Елисеевский магазин в Москве

Открытый в 1901 купцом Григорием Елисеевым на углу Тверской и Козицкого переулка, магазин-гастроном предлагал покупателям экзотические продовольственные товары и вина редких сортов. В период 1920-х магазин переименовали в «Гастроном №1». В 1992 г. произошла его приватизация, торговое предприятие сменило нескольких владельцев. С 2015 г. владеющие помещениями магазина власти Москвы объявили об их подготовке к продаже. На данный момент ООО «Елисеевский магазин» ищет новую сеть-оператора, так как предыдущий оператор, сеть торговли «Алые паруса», закрылся в 2020. Этот факт вынуждает магазин закрыться на неопределенный срок.

Василий Иванов ИА REGNUM Елисеевский магазин в Москве

Власти намерены следить за сохранностью исторических интерьеров Елисеевского. Особый исторический статус магазина важно сохранить, подчеркнул глава Департамента культурного наследия МосквыАлексей Емельянов. В пресс-службе мэрии Москвы заявили о намерении оставить этот уникальный объект в ведении города.