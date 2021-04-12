Москва, , 09:44 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее возможности Фонда защиты прав дольщиков по завершению строительства проблемных домов. Об этом 12 апреля сообщает официальный сайт правительства России.

В правительстве напомнили, что Фонд помогает решить проблемы пострадавших дольщиков и гарантирует завершение строительства жилья или возврат вложенных денег. При этом деятельность организации финансируется из федерального бюджета.

Согласно законодательству, отмечается в сообщении, фонд не может финансировать мероприятия по восстановлению прав дольщиков в ряде случаев — если застройщик не являлся юрлицом, не имел прав на участок или разрешения на строительство — кроме тех, что были отдельно установлены правительством РФ. Новое постановление утверждает эти условия. Среди них — процедура банкротства, запущенная в отношении застройщика, наличие положительного заключения экспертизы на проектную документацию, а также нахождение объекта на участке, который допускает строительство.

При этом для завершения объекта нужны действующие техусловия на подключение дома к инженерным сетям и объём строительных работ, выполненный не менее чем наполовину. Кроме того, в бюджете субъекта РФ должны быть средства на завершения строительства дома, а на участок не может быть наложен арест.

«Все эти условия должны соблюдаться одновременно», — подчеркнули в правительстве.