Горно-Алтайск, 12 апреля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Улаганском районе Республики Алтай организована проверка по акту дорожно-транспортного происшествия с участием школьников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, авария произошла утром 10 апреля на трассе «Балыктуюль — Акташ».

Altai.sledcom.ru На месте ДТП

В 8 км от села Акташ водитель Улаганской детской юношеской спортивной школы, управляя микроавтобусом ГАЗ-322 132, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21 102. В «Газели» в этот момент находились десять детей и тренер, выехавшие на соревнования по настольному теннису в Онгудайский район.

В результате ДТП никто не пострадал.

«В ходе поверки будет проверено исполнение федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в то числе по перевозке детей школьным автобусом», — отметили в ведомстве.