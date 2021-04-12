Бенд, , 09:41 — REGNUM В отменённом сиквеле игры Days Gone мог появиться мультиплеер. Об этом 11 апреля сообщил портал VGC.

Постановщик игры Джефф Росс рассказал, что кооперативный режим планировался ещё для первой части Days Gone, однако от него пришлось отказаться в пользу более цельного повествования. Для сиквела разработчик хотел создать «общую вселенную», в которой игроки могли бы вместе выживать и сражаться с заражёнными в уже знакомых декорациях — по сюжету, они могли бы стать членами банды Дикона, главного героя проекта.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, компания Sony отменила разработку сиквела Day Gone, несмотря на высокие показатели продаж оригинальной игры. Предположительно, на это решение повлияли неоднозначные оценки критиков.

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