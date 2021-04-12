Москва, 12 апреля, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В России с начала действия программы льготной ипотекой для улучшения жилищных условий воспользовались свыше 50 тысяч жителей Москвы, сообщили в Стройкомплексе.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

Программа льготной ипотеки под выгодный процент (6,5%) реализуется почти год. Москва оказалась в лидерах среди регионов России по выдаче ипотеки на льготных условиях.

Представители столичных девелоперов отмечают положительный эффект программы. По их мнению, если она будет продлена, то строительную отрасль ждет дальнейший рост в 2021—2022 гг. Застройщики, возможно, расширят присутствие в регионах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на жилье в среднем по России выросли на 12% после запуска программы льготной ипотеки.

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