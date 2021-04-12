Москва, , 09:45 — REGNUM Агентство Fitch Ratings оценило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы на уровне «ВВВ» со стабильным прогнозом. Об этом 12 апреля сообщили в столичном департаменте финансов.

Составители рейтинга отмечают, что его неизменность среди прочего связана с сохранением высокой устойчивости к долговой нагрузке и внешним шокам. В целом, кредитный рейтинг столицы соответствует суверенному рейтингу России. Также агентство отмечает, что Москва имеет сильный социально-экономический профиль, формируемый за счет высокой концентрации производства и развитого потребительского рынка.

Кроме того, российская столица имеет стабильную и постоянно растущую базу налогообложения: в последние четыре года налоговые поступления составляют в среднем 85% от доходов бюджета Москвы. Эксперты агентства считают, что это определяет высокую бюджетную обеспеченность города и его независимость от федеральных трансфертов.

«Решение Fitch Ratings подтвердить текущий уровень кредитного рейтинга Москвы совпадает с последними рейтинговыми действиями других ведущих международных и национальных агентств. Инвестиционный уровень рейтинга и стабильный прогноз по нему свидетельствует о том, что Москва, по оценкам экспертов, продолжает оставаться субъектом Российской Федерации с высокой степенью устойчивости к негативным шокам», — заявила глава департамента финансов Елена Зяббарова.

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