Ташкент, , 09:39 — REGNUM В Ташкенте дорожные инспекторы перекроют движение транспорта рядом с мечетями в период Рамадана, сообщили 12 апреля в ГУВД столицы Узбекистана.

Автодороги будут перекрывать ежедневно на пять часов, с 18:00 до 23:00. В ГУВД предупредили, что инспекторы могут перекрыть и другие улицы, в зависимости от числа верующих, посещающих мечети.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О достойном проведении священного месяца Рамазан». Согласно документу, месяц начнется с 13 апреля и пройдет с соблюдением всех санитарных требований.

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