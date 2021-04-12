Вашингтон, , 09:39 — REGNUM В Соединённых Штатах анонсированные активистами в целом ряде городов на 11 апреля общественные акции в рамках «Марша в защиту жизней белых» практически провалились.

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Так, в Роли в штате Северная Каролина в парке, где планировался марш, который должен быть стать ответом на действия движения «Жизни темнокожих имеют значение», собралась небольшая группа антирасистских протестующих.

А в городе Альбукерке в штате Нью-Мексико на акцию пришёл только один протестующий. Полиция была вынуждена окружить его, чтобы оттеснить от большой толпы выступающих против этих акций. Трое протестующих собрались вокруг плаката «Жизнь белых имеет значение» у здания мэрии в Форт-Уэрте, штат Техас, где стражи порядка отгородили их от пары десятков контрпротестантов.

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Как сообщало ИА REGNUM, движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения, активизировалось после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.