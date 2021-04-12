Таганрог, Ростовская область, , 09:39 — REGNUM Шестерых человек спасли вечером 11 апреля в результате пожара в Таганроге. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

О возгорании в многоквартирном одноэтажном доме на улице Александровской стало известно примерно в 20:20 мск. Из квартир было эвакуировано шесть человек. Спустя десять минут с огнём удалось справиться. Площадь пожара составила 5 кв. метров.

По информации ведомства, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.