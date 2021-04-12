Владивосток, , 09:49 — REGNUM Советский военный лётчик, член первого отряда советских космонавтов Григорий Нелюбов погиб в 32 года в Приморье, в селе Кремово Михайловского района.

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Нелюбов мог стать первым космонавтом, но его уволили в 1963 году из-за пьянки и отправили в гарнизон на Дальний Восток, пишет ТРУ ДВ. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов. Вместе с Гагариным и Титовым Нелюбов был одним из троих основных кандидатов на первый полёт в космос.

12 апреля 1961 года Григорий Нелюбов в качестве запасного космонавта присутствовал на космодроме и позднее как запасной Гагарина был награждён орденом Красной Звезды.

Перед смертью он находился в тяжелейшей депрессии, начал пить: смерть академика Королева 14 января 1966 года, с которым у Нелюбова уже была назначена встреча, лишила его последней надежды на возвращение в космическую отрасль. 18 февраля он ушёл из дома и больше не вернулся. Его тело обнаружили на железной дороге. По мнению большинства исследователей, он покончил с собой.

В официальном заключении написано: 18 февраля 1966 года находящегося в состоянии опьянения лётчика сбил проходящий поезд на железнодорожном мосту станции Ипполитовка Дальневосточной железной дороги.

У Григория Нелюбова две могилы. Основная — на кладбище села Кремово. На месте его гибели вдова собрала оставшуюся кровь, осколки костей, взяла часть земли с могилы и вещи Нелюбова и захоронила на Капустяном кладбище в Запорожье. На могиле в Кремово неверно указана дата рождения (8 апреля вместо 31 марта).

Как сообщало ИА REGNUM, лётчик-космонавт Елена Серова, Герой России, родом из села Воздвиженка в Приморье, рассказала о том, как стала космонавтом.