Порт-о-Пренс, , 09:38 — REGNUM Больница Бернара Мевса, расположенная в столице Гаити Порт-о-Пренсе, закроется на один день в знак протеста против похищения доктора Андре Валембруна, произошедшего несколько дней назад. Об этом пишет Prensa Latina.

Врачи заявили, что они не будут посещать вызовы, а в случае отсутствия прогресса в деле поисков Валембруна продолжат акции протеста.

Помимо врачей больницы, похищение медика осудило и Гаитянское общество ортопедии и травматологии. Представители сообщества подвергли критике рост подобных случаев и потребовали от властей активнее реагировать на них.