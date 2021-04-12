Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM Посёлок Большой Исток под Екатеринбургом залило водой, сообщили местные жители журналистам.

Топить посёлок начало вечером 11 апреля 2021 года. Кроме того, вода залила дорогу на выезде из посёлка в сторону Екатеринбургской кольцевой автодороги.

«На дороге уже озеро, трассу практически не видно», — цитирует жителей посёлка «Е1».

Подтоплению подверглись некоторые садовые участки. Вода вплотную подходит к домам. Судя по всему, инцидент произошёл из-за погодных условий: в регионе зафиксировано сильное потепление, хотя за несколько дней до этого ещё шёл снег.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта 2021 года центр Екатеринбурга затопило из-за коммунальной аварии.

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