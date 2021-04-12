Сеул, , 09:44 — REGNUM В Южной Корее опровергли сообщение о том, что США призвали Сеул присоединиться к Четырёхстороннему диалогу по безопасности (Quad). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейкого президента.

Ранее японская газета Yomiuri Shimbun сообщила, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обнародовал данный призыв в ходе встречи со своим южнокорейским коллегой Со Хуном, состоявшейся в начале апреля.

«Сообщение газеты является неверным, не отражая того, что на самом деле обсуждалось представителями РК и США», — подчеркнули в администрации южнокорейского президента.

Quad — международный стратегический диалог, реализуемый четырьмя странами Индо-Тихоокеанского региона (США, Япония, Индия и Австралия) и созданный с целью сдерживания Китая.