Пермь, 12 апреля 2021, 09:34 — REGNUM В Пермский край доставлена очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции. Регион получил 8400 комплектов препарата, сообщает краевой минздрав.
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С начала 2021 года в Прикамье поступило 144 462 комплекта «Cпутник V». Прививочные кабинеты организованы в 523 медорганизациях.
На сегодняшний день первым компонентом вакцины привиты 111 350 жителей. Из них полностью Курс иммунизации завершили 68 222 пермяков.