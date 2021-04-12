Абакан, 12 апреля 2021, 09:33 — REGNUM В городе Абакане суд вынес приговор мужчине, совершившему мошеннические действия с жильём ветерана труда. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в прокуратуре Хакасии.
38-летний ранее судимый абаканец признан виновным в мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Установлено, что в 2019 году мужчина, злоупотребив доверием 83-летней пенсионерки, незаконно продал её квартиру. Ветеран труда осталась без жилья. Затем квартиру перепродали третьим лицам.
Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима (путём частичного сложения наказания по предыдущему приговору).
Также по иску прокурора Абакана суд признал договоры купли-продажи жилого помещения недействительными.
«Квартира истребована из чужого незаконного владения в собственность ветерана труда», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, жительницу Владимирской области подозревают в мошенничестве с квартирой костромички.
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